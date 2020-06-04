حالة الطقس غدا الجمعة تتصدر تريند جوجل.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

تصدرت عبارة "حالة الطقس غدا الجمعة"، تريند جوجل، حيث يرغب المواطنين في معرفة تفاصيل أكثر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في محافظات ومدن مصر.





ونشرت الأرصاد الجوية بيانا، تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، مشيرة غلى أن البلاد ستشهد طقس معتدل نهارًا في الوجه البحري مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تشهد طقس لطيف مع رياح معتدلة تنشط أحيانًا، كما يسود طقس حار على شمال الصعيد والرياح معتدلة، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وأضافت الأرصاد الجوية في البيان، أن البلاد تشهد برودة في الليل كما تنشط الرياح على جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى





القاهرة 32 20





الإسكندرية 27 18





وادي النطرون 32 19





طنطا 31 19





شبين الكوم 32 19





دمنهور 29 18





بلطيم 27 19





مطروح 24 15





السلوم 28 16





سيوة 32 17





بورسعيد 26 19





دمياط 26 18





الزقازيق 32 19





المنصورة 31 19





الاسماعيلية 32 18





السويس 33 20





العريش 27 18





رفح 28 17





رأس سدر 36 22





نخل 33 15





نويبع 37 25





طابا 35 22





كاترين 34 14





الطور 35 21





شرم الشيخ 37 26





الغردقة 39 25





مرسى علم 36 24





الفيوم 33 19





بنى سويف 33 20





المنيا 34 22





أسيوط 38 22





سوهاج 40 23





قنا 41 25





الأقصر 42 26





أسوان 42 26





ادفو 42 26





أبوسمبل 41 27





الوادي الجديد 40 27





شلاتين 38 26





ابو رماد 37 26





حلايب 33 28





رأس حدربة 32 27