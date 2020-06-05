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أحدث الدراسات.. التنفس والحديث يسببان العدوى بكورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:48 ص
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
من بين آلاف الدراسات والأبحاث التي تقوم بها الصين لاكتشاف طرق العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوصول إلى عقار فعال وآمن وليس له أية أعراض جانبية، كانت هناك دراسة حديثة تكشف عن طريقتين تنتقل بهما العدوى، وهما التنفس والحديث، وترصد بوابة "الفجر" التفاصيل في السطور التالية:

بحسب ما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أوضحت إحدى أحدث الدراسات الصينية أن التنفس والحديث من أكثر الطرق المعروفة للعدوى بكوفيد 19، حيث اكتشف فريق بحثي من العلماء في الصين أن المصابين بفيروس كورونا تخرج منهم إفرازات تحتوي على ملايين من الأجسام الفيروسية في 60 دقيقة حتى لو كانت أعراض المصابين بكوفيد 19 خفيفة.

وأكد العلماء الصينيون أن طريقة انتقال العدوى بكوفيد 19 مثل طريقة إنتقال العدوى بأغلب أمراض الجهاز التنفسي حيث تنتقل العدوى في شكل قطرات صغيرة من الرطوبة محملة بالأجسام الفيروسية خاصة في أمراض الجهاز التنفسي شديد العدوى مثل كوفيد 19.

وسابقًا كان الاعتقاد السائد لدى كل الفرق البحثية أن أصل العدوى بكوفيد 19 ينحصر فقط على رذاذ السعال والعطس، ولكنه وفقًا للنتائج التي تم التوصل إليها حديثًا والتي أثبتت سرعة انتشار الفيروس في الجو، ينتقل أيضا من خلال التنفس أو أثناء التكلم، ويعتقد العلماء أن هذا السبب هو سر تفشيه في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة.

واكتشف الفريق البحثي في الصين أيضًا أن دورات المياه وأسطح الأرضيات يعدان بيئة خصبة لكوفيد 19، بخلاف ما كان سائدًا عن العدوى عن طريق الهواتف المحمولة، حيث أثبت العلماء أن الهواتف المحمولة ليست بنفس درجة الخطورة. 

ومن ناحية أخرى فإن أحدث ما توصلت إليه التجارب الناجحة في الصين عن لقاح تم إجراء تجارب سريرية على 2000 شخص، أثبت فعاليته وعدم وجود آثار جانبية خطيرة له على المرضى بكوفيد 19 بحسب ما ذكره تقرير وكالة شينخوا الصينية، وترصد بوابة " الفجر" أبرز المعلومات عن اللقاح الجديد:
1- اسم اللقاح سينوفاك وتوصلت النتائج إلى أنه علاج فعال في القضاء على كوفيد 19.
2- بحسب ما ذكره بيان مطور اللقاحات الصيني أن أعراضه الجانبية وتفاعلاته أقل كثيرًا من غيره.
3- طرح اللقاح بالأسواق تقريبًا في نهاية هذا العام 2020، أو في بداية عام 2021.
4- بحسب ما ذكره التقرير أن الشركة ستنتج من لقاح سينوفاك من 100 إلى 120 مليون لقاح في السنة.

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