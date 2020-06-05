Advertisements

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-6-2020.. والمعدن الأصفر يحافظ على المستويات القياسية المرتفعة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
هدأت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة بعد أن شهدت ارتفاع تاريخى بنهاية التعاملات أمس الخميس، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار وصعود السعر العالمي للمعدن الأصفر .


وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلى ارتفاعات خلال تعاملات أمس مدعومة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فضلا عن ارتفاع المعدن الأصفر في السوق العالمية, بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة, قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية, في ظل تقييم المسثمرين لإشارات تعافي اقتصادي بعد إجراءات عزل عام استمرت قرابة الثلاثة أشهر حول العالم, ووسط مراقبة تطورات النزاع القائم بين واشنطن وبكين.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأربعاء، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 882.25 جنيه, و سجل عيار 21 نحو 772 جنيها وهو أعلى مستوى في تاريخه, وعيار 18 نحو 661.70 جنيه, وسعر جنيه الذهب نحو 6176 جنيها, بارتفاع بلغ 16 جنيها وعالميا بلغ سعر الأوقية 1716 دولارا.

أسعار الذهب

عيار18 : 661.70 جنيهًا

عيار 21 : 772 جنيهًا

عيار 24 : 882.25 جنيهًا

الجنيه الذهب : 6176 جنيهًا

السعر العالمي : 1716


- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

- ارتفاع أعداد المصابين والوفيات
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

- تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الصحة العالمية الدهب فى مصر التعافى الاقتصادي اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم 16 جنيها

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 26 دقيقة

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 12 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء (فيديو)

أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين