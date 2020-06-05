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أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-6-2020.. والمعدن الأصفر يحافظ على المستويات القياسية المرتفعة
الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:00 ص
الفجر الاقتصادي
هدأت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة بعد أن شهدت ارتفاع تاريخى بنهاية التعاملات أمس الخميس، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار وصعود السعر العالمي للمعدن الأصفر .
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلى ارتفاعات خلال تعاملات أمس مدعومة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فضلا عن ارتفاع المعدن الأصفر في السوق العالمية, بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة, قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية, في ظل تقييم المسثمرين لإشارات تعافي اقتصادي بعد إجراءات عزل عام استمرت قرابة الثلاثة أشهر حول العالم, ووسط مراقبة تطورات النزاع القائم بين واشنطن وبكين.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأربعاء، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 882.25 جنيه, و سجل عيار 21 نحو 772 جنيها وهو أعلى مستوى في تاريخه, وعيار 18 نحو 661.70 جنيه, وسعر جنيه الذهب نحو 6176 جنيها, بارتفاع بلغ 16 جنيها وعالميا بلغ سعر الأوقية 1716 دولارا.
أسعار الذهب
عيار18 : 661.70 جنيهًا
عيار 21 : 772 جنيهًا
عيار 24 : 882.25 جنيهًا
الجنيه الذهب : 6176 جنيهًا
السعر العالمي : 1716
- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.
- ارتفاع أعداد المصابين والوفيات
من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
- تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة
وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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