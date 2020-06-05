أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-6-2020.. والمعدن الأصفر يحافظ على المستويات القياسية المرتفعة

هدأت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة بعد أن شهدت ارتفاع تاريخى بنهاية التعاملات أمس الخميس، بدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار وصعود السعر العالمي للمعدن الأصفر .









وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلى ارتفاعات خلال تعاملات أمس مدعومة باستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فضلا عن ارتفاع المعدن الأصفر في السوق العالمية, بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي منذ 30 أبريل في الجلسة السابقة, قبيل إعلان بيانات اقتصادية أمريكية, في ظل تقييم المسثمرين لإشارات تعافي اقتصادي بعد إجراءات عزل عام استمرت قرابة الثلاثة أشهر حول العالم, ووسط مراقبة تطورات النزاع القائم بين واشنطن وبكين.





وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس الأربعاء، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 882.25 جنيه, و سجل عيار 21 نحو 772 جنيها وهو أعلى مستوى في تاريخه, وعيار 18 نحو 661.70 جنيه, وسعر جنيه الذهب نحو 6176 جنيها, بارتفاع بلغ 16 جنيها وعالميا بلغ سعر الأوقية 1716 دولارا.





أسعار الذهب





عيار18 : 661.70 جنيهًا





عيار 21 : 772 جنيهًا





عيار 24 : 882.25 جنيهًا





الجنيه الذهب : 6176 جنيهًا





السعر العالمي : 1716







