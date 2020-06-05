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"الصحة" تزف بشرى سارة للمصرين حول علاج كورونا (فيديو)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:14 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
كشفت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن تطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة الإصابة، موضحة أن النتائج مبشرة.

وأضافت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة "الأولى" المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشي، أنه يتم أخذ بلازما الدم ممن تعافوا عن طريق التبرع بالدم، وإعطائها للحالات شديدة الإصابة، حيث أثبتت التجربة نجاحها.

ووجعت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، الدعوة للمتعافين من مرض كورونا التبرع ببلازما الدم، عبر بنك الدم المركزي، حيث يتم الاتصال بالمتعافي للاتفاق معه وعمل اختبارات والتأكد من خلوه من فيروسات أخرى، ويتم أخذ التبرع ولا تأخذ وقت وغير متعبة.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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