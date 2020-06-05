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حقيقة انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج فيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
قال الدكتور أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، اإنه لا يمكن للمستشفيات الخاصة أن ترفض استقبال اأى حالة مصابة بفيروس كورونا، وذلك في ظل الأزمة الحالية، لافتا إلى أن بعض التصريحات المنسوبة للبعض بشأن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج كورونا، خطأ شخصي.

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة عبر سكايب فى برنامج مساء "dmc" الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، قائلا إن مستشفيات القطاع الخاص لها دور وطنى وقومى فى تقديم الخدمات الطبية، مؤكدا على أن أى مستشفى خاص ترفض استقبال آى حالة فهذا الآمر يضعها تحت طائلة القانون الجنائي.

وأشار إلى أن من يتظلم من عدم التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيره يمكنه اللجوء لإدارة العلاج الحر.

- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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