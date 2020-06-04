نبيل نعيم يكشف عن كارثة حدثت في عهد الإخوان (فيديو)

قال نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية أخطر بكثير من فيروس كورونا المستجد على البشر.





وأوضح "نعيم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن جماعة الإخوان أثناء الحكم قاموا بإنشاء جهاز تحت عنوان "الأمن الرئاسي" وقاموا بفك مكتبين بأمن الدولة وهما مكتب مكافحة الإخوان ومكتب مكافحة النشاط الصهيونى الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك عن طريق تسريح الضباط إلى المطافى والأمن المركزي.





وتابع: "جهاز الأمن الرئاسى الذي أنشأه جماعة الإخوان كان سيكون موازى لأجهزة الأمن المصرية ويعمل على تحجيمها، واختراق هذه الأجهزة إبعاد العناصر الوطنية منها وتعيين العناصر الإخوانية بدلا منها"، منوهًا بأن المشير طنطاوي صرح بأن خيرت الشاطر جاء بـ3 آلاف اسم من جماعة الإخوان من خريجى كليات الحقوق لتعيينهم فى أقسام مصر الشرطية.





وأشار إلى أن حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان قتلت 120 ضابطًا من حركة فتح من سكان قطاع غزة بتهمة كسر حظر التجول، إلى جانب قتل 43 من حركة تمرد بفلسطين ضد حركة حماس بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مشددًا على أن جماعة الإخوان لم يعترفوا بالديمقراطية ولا تداول للسلطة، ويحكموا بالحديد والنار.







