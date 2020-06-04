Advertisements
نبيل نعيم يكشف عن كارثة حدثت في عهد الإخوان (فيديو)
الخميس 04/يونيو/2020 - 11:31 م
أمنية فوزي
قال نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، إن جماعة الإخوان الإرهابية أخطر بكثير من فيروس كورونا المستجد على البشر.
وأوضح "نعيم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن جماعة الإخوان أثناء الحكم قاموا بإنشاء جهاز تحت عنوان "الأمن الرئاسي" وقاموا بفك مكتبين بأمن الدولة وهما مكتب مكافحة الإخوان ومكتب مكافحة النشاط الصهيونى الذي أسسه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك عن طريق تسريح الضباط إلى المطافى والأمن المركزي.
وتابع: "جهاز الأمن الرئاسى الذي أنشأه جماعة الإخوان كان سيكون موازى لأجهزة الأمن المصرية ويعمل على تحجيمها، واختراق هذه الأجهزة إبعاد العناصر الوطنية منها وتعيين العناصر الإخوانية بدلا منها"، منوهًا بأن المشير طنطاوي صرح بأن خيرت الشاطر جاء بـ3 آلاف اسم من جماعة الإخوان من خريجى كليات الحقوق لتعيينهم فى أقسام مصر الشرطية.
وأشار إلى أن حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان قتلت 120 ضابطًا من حركة فتح من سكان قطاع غزة بتهمة كسر حظر التجول، إلى جانب قتل 43 من حركة تمرد بفلسطين ضد حركة حماس بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، مشددًا على أن جماعة الإخوان لم يعترفوا بالديمقراطية ولا تداول للسلطة، ويحكموا بالحديد والنار.
اقرأ أيضا.. 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا