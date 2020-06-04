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بعد تدخل أحمد سعد.. الجمهور يتسأل عن علاقته بشيرين عبد الوهاب

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
انتشرت خلال الساعات الماضية عن مشادة كبيرة بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، وإن الخلاف وصل بهما للضرب والسب، الأمر الذي دفع شيرين عبد الوهاب، أن تستعين بصديقها أحمد سعد لإنقاذها من زوجها.


بدء الجمهور يتسأل عن مدى علاقة شيرين عبد الوهاب، بالمطرب أحمد سعد، الذى تجعلها تستعين به لحل خلافاتها مع زوجها حسام حبيب، وأخذ البعض يعتقد أن الطرفين تجمعهما علاقة قوية أكثر من الصداقة.


حيث تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صور نادرة تجمع بين شيرين عبد الوهاب وبين أحمد سعد، وضحت أن علاقتهما بالفعل قوية، وإنه "عشرة عمر"، كما يقولون لأن الصور قديمة جداً.

وفي سياق آخر حققت أغنية "مش قد الهوى"، لـ شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جدًا، حيث كسرت حاجز الـ 6 ملايين مشاهدة بعد فترة من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة بـ شيرين على موقع "يوتيوب".


يذكر أن أحدث ألبومات شيرين عبد الوهاب، ألبوم "نسّاي" والذي حقق نجاحًا كبيرًا جدًا وتضمن العديد من الأغاني كان من بينها "كلام عينيه"، و"حُبه جنة"، و"الكدابين"، وغيرها.

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