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فاروق فلوكس يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لنجله

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:20 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
روان هيثم
بعد تعرض الفنان أحمد فلوكس، لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، أوضح الفنان فاروق فلوكس، أنه بخير وليس به شئ.


وتابع الفنان فاروق فلوكس في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، قائلاً: "أحمد كويس ومفيهوش حاجة"، وأضاف: "أن الدكاترة تتابع معه الفحوصات دائماً".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، الذي دارت أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.


وشارك في بطولة فيلم "الممر" كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، ومحمد جمعة، محمد الشرنوبي، كريم العمري، أحمد صلاح حسني، وآخرون، تأليف شريف عرفة، أمير طعيمة، إخراج شريف عرفة، عمر رشدي حامد.

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