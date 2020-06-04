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بالمواعيد.. جدول أول ثلاث جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
أقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، جدول مواعيد أول 3 جولات من البطولة، بعد قرار العودة رسمياً يوم 17 يونيو المقبل.


وقررت الرابطة في وقت سابق، عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد توقف منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.



ومن المقرر أن تُتستأنف المباريات يوم 17 يونيو المقبل بمباتين مؤجلتين، تجمع الأهلي نادي أرسنال ومضيفه مانشستر سيتي، والثانية بين فريقي شيفيلد يونايتد وأستون فيلا.


ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية جدول مباريات أول ثلاث مباريات من عمر البطولة، والتي تتضمن الجولات 29 و30 و31، والذي جاء كالتالي.


المبارتين المؤجلتين

1- أستون فيلا × شيفيلد يونايتد (يوم 17 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

2- مانشستر سيتي × أرسنال (يوم 17 يونيو – الساعة 10:15 مساءاً).



الجولة 29


1- نوريتش سيتي × ساوثهامبتون (يوم 19 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

2- توتنهام × مانشستر يونايتد (يوم 19 يونيو – الساعة 10 مساءاً).

3- واتفورد × ليستر سيتي (يوم 20 يونيو – الساعة 2:30 عصراً).

4- برايتون × أرسنال (يوم 20 يونيو – الساعة 5 مساءاً).

5- وست هام يونايتد × وولفرهامبتون واندررز (يوم 20 يونيو – الساعة 7:30 مساءاً).

6- بورنموث × كريستال بالاس (يوم 20 يونيو – الساعة 9:45 مساءاً).

7- نيوكاسل يونايتد × شيفيلد يونايتد (يوم 21 يونيو – الساعة 4 عصراً).

8- أستون فيلا × تشيلسي (يوم 21 يونيو – الساعة 6:30 مساءاً).

9- إيفرتون × ليفربول (يوم 21 يونيو – الساعة 9 مساءاً).

10- مانشستر سيتي × بيرنلي (يوم 22 يونيو – الساعة 10 مساءاً).


الجولة 30


1- ساوثهامبتون × أرسنال (يوم 23 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

2- توتنهام × وست هام يونايتد (يوم 23 يونيو – الساعة 10:15 مساءاً).

3- مانشستر يونايتد × شيفيلد يونايتد (يوم 24 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

4- نيوكاسل يونايتد × أستون فيلا (يوم 24 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

5- نوريتش سيتي × إيفرتون (يوم 24 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

6- ليفربول × كريستال بالاس (يوم 24 يونيو – الساعة 10:15 مساءاً).

7- بيرنلي × واتفورد (يوم 25 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

8- ليستر سيتي × برايتون (يوم 25 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

9- تشيلسي × مانشستر سيتي (يوم 25 يونيو – الساعة 10:15 مساءاً).

10- وولفرهامبتون × بورنموث (يوم 25 يونيو – الساعة 10:15 مساءاً).


الجولة 31


1- أستون فيلا × وولفرهامبتون واندررز (يوم 28 يونيو – الساعة 2 ظهراً).

2- واتفورد × ساوثهامبتون (يوم 28 يونيو – الساعة 6:30 مساءاً).

3- كريستال بالاس × بيرنلي (يوم 29 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

4- برايتون × مانشستر يونايتد (يوم 30 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

5- شيفيلد يونايتد × توتنهام (يوم 30 يونيو – الساعة 10:15 مساءاً).

6- بورنموث × نيوكاسل يونايتد (يوم 30 يونيو – الساعة 8 مساءاً).

7- إيفرتون × ليستر سيتي (يوم 1 يوليو – الساعة 8 مساءاً).

8- وست هام يونايتد × تشيلسي (يوم 1 يوليو – الساعة 10:15 مساءاً).

9- أرسنال × نوريتش سيتي (يوم 1 يوليو – الساعة 8 مساءاً).

10- مانشستر سيتي × ليفربول (يوم 1 يوليو – الساعة 10:15 مساءاً).

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