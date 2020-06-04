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أشرف زكي يجري عملية جراحية.. ودنيا سمير غانم: "حمد الله علي سلامتك من العمليه"

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:11 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانه دنيا سمير غانم، صوره للدكتور أشرف ذكي، نقيب المهم التمثيلية مع زوجته الفنانة روجينا، وذلك لمواساته بعد أن أجري له عملية جراحية".

وعلقت دنيا علي الصورة قائله: "دكتور أشرف زكي الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامه عليك وحمد الله على سلامتك من العمليه وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة".


وتابعت "دنيا": "وكلنا عارفين أن تعبك دا بسبب الجهد الكبير اللي بتبذلهزفي النقابه واهتمامك بللصغير قبل الكبير كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".


يذكر أن الفنان أشرف زكي، فنان مصري قام بالعديد من الأدوار السينيمائيه والتليفيزيونيه، وحالياً هو نقيب المهن التمثيليه.
أشرف زكي يجري عملية جراحية.. ودنيا سمير غانم: "حمد الله علي سلامتك من العمليه"
أشرف زكي يجري عملية جراحية.. ودنيا سمير غانم: "حمد الله علي سلامتك من العمليه"

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