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دولة أوروبية تبحث منح مواطني الدول العربية حق الدخول بدون تأشيرة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:38 م
بوابة الفجر

 قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس إن البلاد تدرس إلغاء متطلباتها لمنح التأشيرات للسائحين من الصين وأستراليا ونيوزيلندا والدول العربية في سبيل جذب المزيد من الزائرين فور تخفيف إجراءات العزل العام وجلب المزيد من الأموال للاقتصاد.

وتتوقع الحكومة انكماش الاقتصاد بنسبة 12 بالمئة في الربع الثاني من العام بعد تراجع 1.5 بالمئة في الربع الأول.

وقال زيلينسكي ”من الضروري تحرير سياسة التأشيرات: إذا ألغت دول متطلبات التأشيرات للأوكرانيين الذين يفدون إليها، فسنلغيها لهم أيضا. نحتاج لأن ننافس على السائحين“.

وبحسب قسم الاتصالات التابع للرئيس، ينفق السائح الأجنبي عادة ما بين 120 و150 دولارا في اليوم ويقضي في أوكرانيا ثلاثة أو أربعة أيام في المتوسط. وزار حوالي 14 مليون سائح أوكرانيا في 2018.

وفي العام الماضي، استحدثت أوكرانيا التأشيرات الإلكترونية للمواطنين من 52 دولة، بما في ذلك الصين وأستراليا. وتتكلف تأشيرة فردية لمدة 30 يوما 85 دولارا.

ويمكن لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الدخول دون تأشيرة لرحلات قصيرة.

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