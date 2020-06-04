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محافظ شمال سيناء يعلن نتائج مُبشرة عن فيروس كورونا بالمحافظة

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القمح والشعير من أهم الزراعات التى تمت فى مناطق وسط سيناء وتعطي معدلات إنتاج جيدة، وخاصة قرية المنيطح من 5 إلى 4 أردب، طبقًا للمعدلات الطبيعية، وهى من أفضل أنواع الزراعات فى مصر لأنها تُروى بمياه الأمطار والسيول وبدون أسمدة. 

وأضاف محافظ شمال سيناء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر فى القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أنه تم حصاد 11 ألف فدان قمح وشعير من قرية المنبطح بوسط سيناء، مشيرًا إلى أن إجمالى مساحات القمح والشعير على مستوى محافظة شمال سيناء هذا العام وصل إلى 11145 فدان، بينها 4428 فدان قمح، 6717 فدان شعير.

وتابع: "المساحات موزعة بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء وهى فى مركز العريش 201 فدان، والشيخ زويد 118 فدان، وبئر العبد 24 فدان، ورمانة 49 فدان، والحسنة 8603 فدان".

وأوضح محافظ شمال سيناء أنه تم توفير تقاوى القمح بنصف الثمن لمساعدة الأهالي على الزراعة، لافتًا إلى أن الإنتاج يُستهلك محلًيا ولا يتم توريدها لوزارة التموين.

وأشار إلى أن محافظة شمال سيناء تعتبر من أقل محافظات الجمهورية إصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا 40 حالة فقط ونتج عنهم 34 حالة سلبية و6 حالات مؤكدة منهم حالتين خرجوا بعد شفائهما؛ والباقي على وشك الخروج والشفاء، لافتًا إلى أن المواطنين يتبعون جميع إرشادات وزارة الصحة لعدم تفشي كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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