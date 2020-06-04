Advertisements

اللجنة العلمية لمكافحة الكورونا تكشف مفاجأة عن موعد وصول مصر لعلاج الكورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه في خلال شهرين ستصل مصر لعلاج لفيروس كورونا، معلقا: "أي دواء يمر بمرحلة تجارب سريرية حتى يثبت كفاءته".

وأوضح "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن التوتر والقلق النفسي والهلع من أخطر العوامل التي تؤثر سلبا على جهاز المناعة، منوها بأن فيتامين سي والزنك من المواد الجيدة التي تحسن من أداء الجهاز المناعي.

   

واستبعد اختفاء فيروس كورونا عند ارتفاع درجات الحرارة، معقبا: "كان اختفي في الدول العربية والأسيوية"، منوها بأنه من المتوقع أن يستمر فيروس الكورونا على الأسطح من 8 إلى 12 ساعة.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.


من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكافحة مصر الصحة العالمية اخبار

أخبار تهمك

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ ساعة و نصف

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 12 ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 5 ساعات

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعتين و 49 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس "مكافحة كورونا" يزف بشرى بشأن المرحلة المقبلة من تفشي كورونا (فيديو)

"أمل جديد" بشأن علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

"مكافحة كورونا": نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر "مرتفعة" (فيديو)

عاجل.. تعديل بروتوكول علاج كورونا للمرة الرابعة خلال ساعات (فيديو)

استشاري مناعة يحذر من تناول هذه الأدوية لعلاج كورونا (فيديو)

لجنة كورونا: يوجد فصيلتين من فيروس كورونا فى مصر (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين