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أرقام مُرعبة لـ "بلدوزر الزمالك" مصطفي محمد وضعته ضمن أفضل 3 مواهب في إفريقيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:57 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
علاء خليف

وضعت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، مصطفي محمد مهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، على رأس 3 مواهب إفريقية صاعدة، يتوقع تألقهم خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد المستويات القوية التي قدمها اللاعب رفقة الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

وتواجد المصري مصطفى محمد ضمن اختيارات "فرانس فوتبول" لأفضل 3 مهاجمين واعدين بالقارة السمراء رفقة الثنائي كريم لعريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي، وجاكسون موليكا نجم تي بي مازيمبي الكونغولي، وطالبت المجلة الشهيرة الاندية الأوروبية بالنظر لهؤلاء اللاعبين والتعاقد معهم خلال الفترة القادمة، للإستفادة من الإمكانيات الفنية والبدنية الهائلة التي يتمتعون بها.

وأشادت المجلة الفرنسية بإمكانيات مصطفي محمد وأكدت أنه مهاج متكامل يمتلك قدرات هجومية وفنية رائعة، كما سلطت الضوء على العروض القوية التي قدمها اللاعب رفقة منتخب مصر الاولمبي في بطولة أمم إفريقيا، وحصوله على لقب هداف البطولة ومساعدة فريقه للتتويج باللقب والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، بالإضافة لدوره في حصد الزمالك عدة بطولات بالفترة الأخيرة.

ويستعرض "الفجر الرياضي" كل ما قدمه مصطفي محمد مع الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي:-

الزمالك

شارك مصطفي محمد صاحب الـ22 عامًا، في 13 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية ( 989 دقيقة)، سجل 5 أهداف، وصنع هدف وحيد، وحصل على إنذارين.

بينما خاض المهاجم الشاب 12 مباراة في البطولات الإفريقية (11 في دوري الأبطال - 1 بكأس السوبر الإفريقي)، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحصل على انذارين.

كما لعب مباراتين مع الزمالك بكأس مصر وسجل هدف وحيد، بينما خاض مباراتين في بطولة السوبر المصري، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وتوج مع الفريق الزملكاوي بلقب بطولة كأس مصر مع الزمالك، وكذلك كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي وكأس السوبر المحلي على حساب الغريم التقليدي الأهلي.

المنتخب الأولمبي

شارك مصطفي محمد في 12 مباراة مع منتخب مصر الأولمبي وسجل 6 أهداف، في إجمالي دقائق لعب فعلية (850 دقيقة)، وساهم في تتويج منتخب الفراعنة بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتأهل لأولمبياد طوكيو  والذي تأجل للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

كما خاض المهاجم الشاب مباراتين مع المنتخب الأول تحت قيادة خافيير أجيري ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، وينتظره مستقبل كبير مع الفراعنة في المرحلة القادمة، حيث يحتاج خط هجوم منتخبنا الوطني مهاجم فذ مثله في ظل تراجع مستوي معظم المهاجمين في الوقت الحالي.

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