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عضو لجنة مكافحة كورونا: الكمامة الواحدة توفر على الدول ما بين 400 لـ 600 دولار(فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
بدأت الإعلامية بسمة وهبة، فقرتها مع ضيفها الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة التعليم العالي، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، بتنفيذ إجراءات التباعد والوقاية من فيروس كورونا.

بدوره قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا بوزارة التعليم العالي، إن إجراءات التباعد يجب أن تكون من متر ونصف لمترين، لأن الفيروس قد ينتشر بالنفس والكلام.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن الكمامة الواحدة توفر على الدولة ما بين 400 لـ 600 دولار، مضيفًا أن غلق أو فتح الحياة الاقتصادية له تأثير على الصحة النفسية للإنسان.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".



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