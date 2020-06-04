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"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن خلاف كبير بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، وإن الخلاف وصل بهما للضرب والشتيمة، الأمر الذي دفع شيرين عبد الوهاب، أن تستعين بصديقها المطرب أحمد سعد، لإنقاذها من زوجها.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي صور نادرة تجمع بين المطربة شيرين عبد الوهاب، والمطرب أحمد سعد، وكانت هذه الصور توضح مدي علاقة الثنائي ببعض، فظهر كلاهما وكأنهما قريبين من بعض.

وكان أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب أحدث جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب زيادة وزنها وانتفاخ خدودها وسط توقعات بأنها حامل.

وظهرت شيرين، في الصورة التي تناقلتها عدة صفحات فنية وهي ترتدي "تي شيرت" ضيقًا عند منطقة الذراعين والصدر وواسعا ناحية البطن، وبدت فيه بحجم زائد ولوحظ ذلك من وجهها خاصة خدودها.

واعتقد المتابعون أن الزيادة بسبب الجلوس فترة طويلة في البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات بسبب الإجراءات الاحترازية المقررة في أغلب البلدان لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ورجح البعض أن زيادة الوزن بسبب حملها من زوجها حسام حبيب.
"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها
"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها
"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها
"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها
"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها
"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها

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