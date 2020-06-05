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منها حظر "الشيشة".. ما هي شروط تشغيل المطاعم و"الكافيهات"؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:49 ص
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
سمر حسن
وضعت الحكومة المصربة "خطة تعايش" مع فيروس كورونا، حيث سمحت بعودة المصالح الحكومية والمحاكم والشهر العقاري مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وفرض قرار حكومي بإجبار المواطنين على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وفرضت غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه على المخالفين، كما تخطط الحكومة لفتح المساجد وفتح المطاعم و"الكافيهات" بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية.

عودة المطاعم
كشفت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، عن اقتراب صدور قرار حكومي بشأن عودة المطاعم و"الكافيهات" للعمل جزئيا خلال الشهر الحالي بضوابط صحية تضمن صحة العاملين والرواد، وتطبيق إجراءات الوقاية وحماية صحة للمواطنين.

قدمت الغرفة في مذكرة، لمجلس الوزراء، خطة تشغيل المطاعم و"الكافيهات" التي تستعد للعودة للعمل حيث تقدم طلبا يتضمن تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

تشمل الخطة، تطبيق بعض الضوابط الصحية، وتكليف لجان بالتفتيش الدوري للتأكد من التزام المطاعم السياحية بالشروط الصحية، منها وجود أدوات الوقاية الشخصية والتعقيم والتطهير باستخدام الكلور، بشرط عدم جلبها من أي شركات غير معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

خطر "البوفية"
تشمل الشروط، حظر خدمة "البوفية" المفتوح، والاعتماد على قوائم الطعام المعدة مسبقا، وترك مساحة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام ومتر واحد بين كل شخص على المائدة والعائلات حد أقصى 4 مقاعد على الطاولة، وتتضمن الشروط استخدام أدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد "اختياري للعميل"، ووضع معقمات ومناديل على المائدة.

كما تتضمن الضوابط التي كشفت عنها الغرفة، توفير إجراءات التطهير والتعقيم بصورة دورية داخل المطاعم، وتعقيم الأشياء التي يكثر لمسها من الأشخاص مثل مقابض الأبواب وصنابير المياه، وتوفير تهوية جيدة للأماكن المغلقة وتنظيف فلاتر التكييفات بصفة مستمرة، ومنع التزاحم عند دورات المياه، ووضع ملصقات لتنظيم الحركة ومساحة بين الأشخاص.

توفير المطهرات
كما شددت غرفة المنشآت السياحية، على ضرورة توفير مطهرات للأيدي عند دخول المطاعم، ومنع التزاحم عند المداخل والمخارج، ووضع آلية لتنظيم قائمة الانتظار بالحجز المسبق بالهاتف أو عبر الإنترنت، والالتزام بقياس درجة حرارة رواد المطاعم عند الدخول والعاملين يوميًا قبل بداية التشغيل.

وتضمن تقرير التوصيات، ضرورة توفير خدمة توصيل الطلبات طوال اليوم والأسبوع للمنازل، واستمرار منع تقديم "الشيشة"، ومنع الحفلات والسهرات، وتشغيل نصف العمالة، والتأكد من أدوات الحماية الشخصية للعاملين من قفازات وكمامات وأدوات تطهير، وعدم تشغيل العمالة من كبار السن أو مرضى الأمراض المزمنة.

وناشدت الغرفة، بتوعية العاملين بكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتقليل الطاقة الاستيعابية في المصاعد، وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال، ووضع إرشادات التوعية في المطاعم والمقهي، كما يوقع مدير المطعم إقرارا بالالتزام بكل الضوابط، والإبلاغ عن ظهور أي حالة كورونا بين العاملين، وفي حالة ثبوت مخالفة المطعم، يتم إلغاء ترخيص المدير وغلق المطعم أو المقهى.

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كورونا قياس درجة الحرارة فيروس كورونا خطر الشيشة بوابة الفجر الفجر إجراءات الوقاية

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