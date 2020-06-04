الفنانة رحمة تكشف تفاصيل مثيرة حول إصابتها هي وعائلتها بكورونا

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قالت الفنانة رحمة، إنها إصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ولا تعلم من أين جاءت لها الإصابة، وتابعت: "لا يستطيع أحد أن يعرف من أين جاء له الفيروس" لافتة إلى وجود ثلاث حالات إيجابية فى عائلتها ومازال الباقون تظهر عليهم الآن".





وأضافت "رحمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء اخلميس، أنها وأسرتها يتلقون الخدمة الطبية فى المنزل، وتابعت:"أزمة جائحة كورونا رجعت طيبة المصريين تانى بعدما كانت أنعدمت بعد الثورة".





وتابعت "رحمة"، فى ثانى أيام العيد شعرت أنا وشقيقتى بأرتفاع فى درجات الحرارة وآلم فى العظام.. والفيروس ده بينشف الريق ويقفل الجهاز الهضمى تمامًا..أنا بشرب ميه بالعافية منذ 10 أيام.. المسألة مؤلمة جدًا جدًا جدًا".





ولفتت الفنانة رحمة، إلى أنها ظلت تعالج فى بداية الأمر على أساس أنها مصابة بدور "برد" ولكن بعد زيادة الأعراض والآلم الكبيرة التى نعانى منها تم تشخيص الوضع الطبى أنه "كورونا"، وتابعت:" لولا طبيب حفظه الله لتم تشخيصنا على أساس أنه دور برد".





ويذكر أن المطربة رحمة، أعلنت عن إصابتها وأفراد أسرتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





حيث كتب "رحمة": "أنا وأهل بيتي جميعا عندنا كرونا، والدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدليه الأسعاف ولا 105 ولا أي حاجه خالص، من اللي بنسمعها في التليفزيون ديه حقيقه، حسبنا الله ونعم الوكيل".





وهكذا تنضم رحمة، لعدد من الاعلامين والفنانين الذين أصبوا بفيروس كورونا، وأبرزهم رجاء الجداوي، المطربة نهال نبيل، ‏الإعلامية آية عبد الرحمن والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلى والإعلامى كريم رمزى.‏





يذكر أن الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى عزل أبو خليفة للحجر الصحي، قال إن الحالة الصحية ‏للفنانة رجاء الجداوي مستقرة، مستغربًا من الشائعات التى تنطلق وتؤكد وفاتها بين الحين والآخر، قائلا: ‏‏"هناك كلام كثير انتشر لا يمت للواقع وغير مهنية وغير أخلاقية ورجاء الجداوى لها الحق في تلقي العلاج ‏وهناك انتهاك للخصوصية في أزمة الفنانة رجاء الجداوي‎".