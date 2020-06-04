Advertisements

التراجع يخيم على البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

الخميس 04/يونيو/2020 - 11:11 م
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
خيم التراجع على مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى بهط مع خسارة سهمي "فيسبوك" و"نتفليكس" بنحو 2 بالمائة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي لمستوى قياسي خلال التعاملات قبل أن يعاود الهبوط عند الإغلاق.

وجاء أداء وول ستريت بالتزامن مع تقدم حوالي 43 مليون أمريكي بطلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الـ11 أسابيع الماضية.

و ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 16 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي بعكس توقعات المحللين، وسط هبوط الصادرات.

وأفاد البنك المركزي الأوروبي أنه سيزيد من برنامج شراء السندات الطارئ ذات الصلة بالفيروس بمقدار 600 مليار يورو، وبذلك يصل إجمالي برنامج شراء السندات إلى أكثر من تريليون يورو.

وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26281.8 نقطة.

كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 3112.3 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 9615.8 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسي مرتفع عند 9716 نقطة.

وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 96.812.

أخبار تهمك

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ أقل من ساعتين

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ ساعة و نصف

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 26 دقيقة

"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها

منذ أقل من ساعة

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ ساعتين و 30 دقيقة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 12 ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين