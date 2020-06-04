التراجع يخيم على البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

خيم التراجع على مؤشرات البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذى بهط مع خسارة سهمي "فيسبوك" و"نتفليكس" بنحو 2 بالمائة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي لمستوى قياسي خلال التعاملات قبل أن يعاود الهبوط عند الإغلاق.





وجاء أداء وول ستريت بالتزامن مع تقدم حوالي 43 مليون أمريكي بطلبات إعانة البطالة الأمريكية خلال الـ11 أسابيع الماضية.





و ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بأكثر من 16 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي بعكس توقعات المحللين، وسط هبوط الصادرات.





وأفاد البنك المركزي الأوروبي أنه سيزيد من برنامج شراء السندات الطارئ ذات الصلة بالفيروس بمقدار 600 مليار يورو، وبذلك يصل إجمالي برنامج شراء السندات إلى أكثر من تريليون يورو.





وعند الختام، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 26281.8 نقطة.





كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة ليسجل مستوى 3112.3 نقطة، في حين شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 9615.8 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسي مرتفع عند 9716 نقطة.





وبحلول الساعة 8:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 96.812.