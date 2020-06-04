Advertisements

قيادي سابق بتنظيم الجهاد: سيد قطب كان ملحدا لمدة 15 عاما (فيديو)

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:50 م
نبيل نعيم
نبيل نعيم
أمنية فوزي
كشف نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، أن سيد قطب كان ملحدًا لمدة 15 عامًا، موضحًا أن من أنقذه من الإلحاد هو عباس محمود العقاد.

وأضاف "نعيم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن سيد قطب كان عضوًا فى المحفل الماسونى واستمر يكتب في مجلة المحفل الماسونى لأكثر من عشر سنوات، مشيرًا إلى أن سيد قطب له ديوان بعنوان "الشاطي المجهول" والذي ذكر فيه أن الإلهام لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تحت الشجرة هو نفس الإلهام الذي حدث لبوذي تحت الشجرة المقدسة.

وتابع: "سيد قطب لم يصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر أن النبوة مكتسبة"، منوهًا بأن قطب له كتاب بعنوان "التصور الفني في القرآن"، مشيرًا إلى أن السلفيين عرضوا جزءًا من هذا الكتاب على الشيخ ابن باز الأمر الذى أدى إلى تكفير سيد قطب وقام السلفيين بتكفير قطب كذلك.

وأوضح أن سيد قطب فسر آية قرآنية من سورة الأعراف عن سيدنا موسى بأنه نموذج للقائد المندفع المتهور، وعندما علم العلامة ابن باز عن هذا الوصف قال بأن من يقول عن سيدنا موسى هذا الكلام "كافر" وقام الجماعة السلفية بتكفيره.

وطالب وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بكشف خطورة فكر جماعة الإخوان الإرهابية لأنه لا يمت للإسلام بصلة؛ لأن هذا الفكر متطرف لا دين له ممكن أن نسميه بالمسرحية ولكن ليس من الإسلام في شيء. 


اقرأ أيضا..  1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نبيل نعيم سيد قطب بوابة الفجر الصحة العالمية السلفيين الإخوان

أخبار تهمك

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة و 26 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 6 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

"بعد تدخله للصلح".. صور نادرة لـ أحمد سعد وشيرين عبدالوهاب بعد شائعات انفصالها

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ ساعة و نصف

فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

منذ أقل من ساعتين

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: سيدنا عيسى كان كهلا في سن 33 عاما (فيديو)

الصحة العالمية: قصص التخلص من الجدري تعطينا الإلهام لمجابهة كورونا (فيديو)

داعية إسلامي: عليكم بهذا الدعاء للنجاة من وباء كورونا (فيديو)

عاجل.. محافظة كفر الشيخ تسجل 10 إصابات بفيروس كورونا

الخميس.. نبيل نعيم يفضح جماعة الإخوان وداعش ببرنامج "مصر في القلب"

مؤسس "الجهاد" يفضح الإرهابين ويكشف سر كراهيتم للجيش والشعب (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

10:28 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

مجزرة أهلاوية.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

10:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين