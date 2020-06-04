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قيادي سابق بتنظيم الجهاد: سيد قطب كان ملحدا لمدة 15 عاما (فيديو)
الخميس 04/يونيو/2020 - 10:50 م
أمنية فوزي
كشف نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، أن سيد قطب كان ملحدًا لمدة 15 عامًا، موضحًا أن من أنقذه من الإلحاد هو عباس محمود العقاد.
وأضاف "نعيم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن سيد قطب كان عضوًا فى المحفل الماسونى واستمر يكتب في مجلة المحفل الماسونى لأكثر من عشر سنوات، مشيرًا إلى أن سيد قطب له ديوان بعنوان "الشاطي المجهول" والذي ذكر فيه أن الإلهام لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تحت الشجرة هو نفس الإلهام الذي حدث لبوذي تحت الشجرة المقدسة.
وتابع: "سيد قطب لم يصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر أن النبوة مكتسبة"، منوهًا بأن قطب له كتاب بعنوان "التصور الفني في القرآن"، مشيرًا إلى أن السلفيين عرضوا جزءًا من هذا الكتاب على الشيخ ابن باز الأمر الذى أدى إلى تكفير سيد قطب وقام السلفيين بتكفير قطب كذلك.
وأوضح أن سيد قطب فسر آية قرآنية من سورة الأعراف عن سيدنا موسى بأنه نموذج للقائد المندفع المتهور، وعندما علم العلامة ابن باز عن هذا الوصف قال بأن من يقول عن سيدنا موسى هذا الكلام "كافر" وقام الجماعة السلفية بتكفيره.
وطالب وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بكشف خطورة فكر جماعة الإخوان الإرهابية لأنه لا يمت للإسلام بصلة؛ لأن هذا الفكر متطرف لا دين له ممكن أن نسميه بالمسرحية ولكن ليس من الإسلام في شيء.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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