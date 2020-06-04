قيادي سابق بتنظيم الجهاد: سيد قطب كان ملحدا لمدة 15 عاما (فيديو)

كشف نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد، أن سيد قطب كان ملحدًا لمدة 15 عامًا، موضحًا أن من أنقذه من الإلحاد هو عباس محمود العقاد.





وأضاف "نعيم"، خلال لقائه ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن سيد قطب كان عضوًا فى المحفل الماسونى واستمر يكتب في مجلة المحفل الماسونى لأكثر من عشر سنوات، مشيرًا إلى أن سيد قطب له ديوان بعنوان "الشاطي المجهول" والذي ذكر فيه أن الإلهام لسيدنا محمد صلي الله عليه وسلم تحت الشجرة هو نفس الإلهام الذي حدث لبوذي تحت الشجرة المقدسة.





وتابع: "سيد قطب لم يصل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتبر أن النبوة مكتسبة"، منوهًا بأن قطب له كتاب بعنوان "التصور الفني في القرآن"، مشيرًا إلى أن السلفيين عرضوا جزءًا من هذا الكتاب على الشيخ ابن باز الأمر الذى أدى إلى تكفير سيد قطب وقام السلفيين بتكفير قطب كذلك.





وأوضح أن سيد قطب فسر آية قرآنية من سورة الأعراف عن سيدنا موسى بأنه نموذج للقائد المندفع المتهور، وعندما علم العلامة ابن باز عن هذا الوصف قال بأن من يقول عن سيدنا موسى هذا الكلام "كافر" وقام الجماعة السلفية بتكفيره.





وطالب وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة بكشف خطورة فكر جماعة الإخوان الإرهابية لأنه لا يمت للإسلام بصلة؛ لأن هذا الفكر متطرف لا دين له ممكن أن نسميه بالمسرحية ولكن ليس من الإسلام في شيء.







