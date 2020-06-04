نشرة حوادث الفجر: حريق يلتهم مخزنا بمستشفى في العباسية

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





حريق يلتهم مخزنا بمستشفى في العباسية

اندلاع حريق هائل منذ قليل في مخزن بالطابق الأرضي بمستشفي دار الشفاء بمنطقة العباسية في القاهرة.

تلقي رجال الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بالطابق الأرضى داخل مخزن بمستشفي دار الشفاء فى العباسية.

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العثور على شاب مصاب بطعنة في الرقبة بالحوامدية عثرت أجهزة الأمن بالجيزة على شاب مصاب بطعنة بالرقبة، ملقى بالقرب من شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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إحالة دعوى إلغاء تسعيرة خدمات هيئة الإسعاف إلى المفوضين رأي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قرار هيئة الإسعاف بشأن رفع المقابل المادي للعديد من أسعار الخدمات التي من المفترض أن تقدمها "الإسعاف" من حيث الأصل كخدمة مجانية (باعتبارها خدمة طوارئ)، عبء مالي علي المواطن، مما دفعهم للاتجاة إلي القضاء.

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إحالة دعوى تطالب بصرف "بدل تكنولوجيا" للمحامين أسوة بالصحفيين لـ"المفوضين" قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المقامة من محامي المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين على غرار بدل التكنولوجيا الممنوح للصحفيين، لهيئة مفوضي الدولة.

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إحالة قضية اتهام محسن السكري بغسل الأموال لـ"المحكمة الاقتصادية" قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، إحالة قضية اتهام محسن السكري بتهمة غسل الأموال، إلى المحكمة الاقتصادية للاختصاص. ودفع محمد عزت المحامي بالنقض، الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون رقم 120 لسنة 2002 وتعديله رقم 146 لسنة 2019، والذي عقد الاختصاص في قضايا غسل الأموال للمحكمة الجنائية الاقتصادية.