شقيق شيرين عبد الوهاب عن شائعة خلافها مع زوجها: "حسبي الله ونعم الوكيل"

Advertisements

عرب محمد، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن غضبه الشديد لما انتشر مؤخرًا من شائعات تفيد باشتعال خناقة كبيرة بين شقيقته وزوجها حسام حبيب، بفيلا ‏الأخير بمدينة الرحاب، وصلت إلى التراشق بالألفاظ، مما استعانت شيرين بصديقها ‏النجم أحمد سعد الذى جاء للصلح بين الزوجين.‏



وقال محمد، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" : "أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا أعلم من وراء هذه الشائعات".



واستكمل قائلًا: "حسبي الله ونعمة الوكيل في كل مفترى، كل ده هري وهبل ومفيش أي حاجة من دي خالص، مؤكدًا على استقرار علاقة شيرين بجوزها حسام، وأنه لايوجد أي خلافات بينهما".





واستطرد محمد،:قائلًا: "الحاجة الوحيدة الصحيحة الذي تم تداولها منذ الساعات الماضية هي أن أحمد ﺳﻌﺪ عشرة عمر وصديق قديم".





واختتم حديثه قائلًا: "الحمد لله شيرين زي الفل مع جوزها وبناتها في البيت، مشددا على ضرورة تحري الصدق قبل انتشار الأخبار".