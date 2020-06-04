شعبان عبدالوهاب يوجه رسالة شكر إلى رئيس الزمالك

وجه شعبان عبدالوهاب "بينو" لاعب كرة السلة بنادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق الشكر لمجلس إدارة النادي الأبيض بقيادة المستشار مرتضى منصور، ونائبه المستشار أحمد جلال ابراهيم والكابتن أحمد عادل عبدالفتاح عضو المجلس على الدعم الكبير له خلال الفترة الماضية.





وبدأ اللاعب في التعافي من مرضه بفيروس كورونا وخروجه من المستشفى اليوم والخضوع للعزل المنزلي لمدة أسبوعين مقبلين.





َوكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قام بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبدالوهاب علاجه.





كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء وأحمد عادل عبدالفتاح عضو المجلس مع شعبان عبدالوهاب من أجل الاطمئنان على حالته.



