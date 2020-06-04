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11 % ارتفاع في الأصول السائلة بالبنوك الإماراتية

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر

ارتفعت قيمة الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي في دولة الإمارات إلى 442.86 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بنمو نسبته 10.8% مقارنة بالربع ذاته من العام 2019 و ذلك وفقا لما أظهرته البيانات الاحصائية الخاصة بمؤشرات السلامة المالية للجهاز الصادرة اليوم عن مصرف الإمارات المركزي.

و استنادا إلى بيانات المصرف المركزي فإن الأصول السائلة شكلت 14.6 % من اجمالي أصول الجهاز المصرفي في دولة الإمارات والتي وصلت قيمتها إلى 3.023 تريليون درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري.

و يفوق المستوى الذي بلغته الأصول السائلة لدى الجهاز المصرفي بالدولة الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10 % الذي يتطلبه المصرف المركزي و يعد في الوقت نفسه من أعلى المستويات مقارنة مع الأجهزة المصرفية الآخرى في منطقة الخليج العربي و الشرق الأوسط.

و وفقا للمفاهيم النقدية و المالية فإن الأصول السائلة تشمل الاحتياطي الإلزامي لدى الجهاز المصرفي الذي يفرضه المصرف المركزي إضافة إلى شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المصرف المركزي وديون القطاع العام و النقد في البنوك و السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية.

تجدر الإشارة إلى أن حجم السيولة التي تمتلكها البنوك تعد عنصرا رئيسيا من العناصر التي تكفل حمايتها إزاء أية مخاطر محتملة وتسهم في منحها مرونة كبيرة في منح التسهيلات المالية لعملائها.

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