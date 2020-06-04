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التعادل بحسم موقعة فيتوريا سيتوبال وماريتيمو في الدوري البرتغالي

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
وكالات
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريق ماريتيمو مع ضيفه فيتوريا سيتوبال، في المباراة التي جمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وبادر ماريتيمو بالتسجيل عبر لاعبه خورخي كوريا في الدقيقة 11، فيما أحرز تياجو هدف التعادل لفيتوريا سيتوبال في الدقيقة 82.

وارتفع رصيد سيتوبال إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق أربع نقاط على مارتيميو، صاحب المركز الخامس عشر.

وكان الدوري البرتغالي قد عاد إلى الحياة مرة أخري على غرار الدوري الألماني لكرة القدم، بعد توقفه لقرابة الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي تسبب في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم.

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