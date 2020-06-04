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بعد عرض المقاصة.. أحمد الشيخ ينتظر حسم مصيره مع الأهلي

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي


أصبح جناح النادي الأهلي "أحمد الشيخ" على رأس المطلوبين للانضمام لنادي مصر المقاصة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، أن محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة دخل في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي، لاستعادة لاعب الفريق السابق.

وتأتي رغبة المقاصة في ضم أحمد الشيخ، بناءاً على رغبة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، والذي يعد من أشد المقتنعين بقدرات اللاعب.

وسبق للشيخ وجلال أن عملا سوياً في فريق تليفونات بني سويف، ثم رحلا لمصر القاصة، والذي شهد تألق الشيخ بشكل لافت، دفع الأهلي لشراء اللاعب، ثم إعارته للمقاصة، قبل أن يعود مرة أخرى للفريق.

من جانبه، أمهل الشيخ مسئولي المقاصة فرصة للرد على العرض القدم له، لحسم مصيره مع النادي الأهلي.

ويتمسك السويسري "رينيه فايلر" ببقاء اللاعب مع الفريق وعدم التفريط في خدماته، على الرغم من كونه لاعباً بديلاً مع الفريق.

ومن المنتظر قيام النادي الأهلي تعديل عقد أحمد الشيخ، بالإضافة لزميله محمد هاني، في ظل حصولهما على أقل مقابل مادي بين لاعبي الفريق.

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فايلر المقاصة الاهلي الإنتقالات الصيفية أحمد الشيخ

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