الكنيسة تقدم ملابس واقية للأطقم الطبية المعالجة لكورونا

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قدم اليوم ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل بعدد من المحافظات، منها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة.





وقال حليم: الكنيسة مؤسسة روحية بالدرجة الاولي، فهي تقوم بالصلاة من أجل الوطن لكي يحرسه الله وتصلي من أجل الشعب المصري كله حتي يعيش في سلام ورخاء وإيضا من أجل المسئولين في البلاد كل في منصبه لكي يعطيهم الرب حكمة في إدارة شئون البلاد.





تابع "حليم": مع إنها مؤسسة روحية الا انها غير منعزلة عن المجتمع بل هي خادمة للمجتمع تشاركه الآمه وأفراحه واحتياجاته علي قدر استطاعتها،فمثلا في مواجهة هذا الوباء نجد قداسة البابا في البداية يوقف كل الأنشطة الكنسية منعا للتجمعات ثم يعلق الصلوات إيضا حتي ٢٧ يونيو حفظا علي حياة المصريين جميعا، ليس هذا فحسب بل ايضا يساهم بمبلغ مالي للمساهمة في توفير اجهزة التنفس الصناعي ويعطي توجيهات للايبارشيات بتقديم المساهمات سواء المواد المطهرة او الكمامات.





وأوضح أن الكنيسة ساهمت مع وزارة الصحة برفع درجة الوعي عند المواطنين وقامت بحملة توعية علي مستوي الايبارشيات في جميع أنحاء الجمهورية لحث المواطنين المصريين علي اتباع الاجراءات الصحية ومكافحة نشر العدوي.





واختتم: ومن الناحية الاعلامية ساهم المركز الأعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات الفضائية المسيحية بدور كبير وفعال واليوم يقوم قداسة البابا بالمساهمة ب١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية لابطالنا من الأطقم الطبية حيث انهم في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس،والحقيقة هذا ليس بجديد علي الكنيسة لانه عبر التاريخ الكنسي كانت الكنيسة في قلب المجتمع تساهم في سد احتياجاته قدر الإمكان.





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