عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

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تداول خلال الساعات الماضية نشطاء التواصل الاجتماعي عن مشادة كبيرة بين المطربة شيرين عبد الوهاب، وزوجها المطرب حسام حبيب، وإن الخلاف وصل بهما للضرب والشتيمة، الأمر الذي دفع شيرين عبد الوهاب أن تستعين بصديقها أحمد سعد لإنقاذها.





ورد محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، الأخبار المتداولة عن انفصال شيرين عبد الوهاب، عن زوجها حسام حبيب، حيث نفي كل هذه الشائعات المتداولة، ونشر تدوينة قال فيها: "حسام وشيرين في بيتهم الحمد لله اطمنوا ويارب اللي بيطلع الاشاعات دي يجيلو كورونا ونخلص منه يارب".



ورد حسام حبيب، ما نشره شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب حيث قام بنشره على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وعلق عليها بالضحك، وذلك بسبب الشائعة.

