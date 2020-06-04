علبة سجائر.. التحريات تكشف سر طعن الشاب المعثور عليه في الحوامدية

"اختلفا على ثمن علبة السجائر".. هذا ما كشفته تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، حول واقعة العثور على شاب مصاب بجرح بـ"الرقبة" ملقى بجوار شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، حيث تبين أنه وقعت مشاجرة بين الشاب المصاب وبين بائع شاي حال تواجده بإحدي قطارات الصعيد، واشتد الشجار بينهما بسبب طلب شراء المصاب "علبة سجائر "بـ" 20 جنيها، وثمنها " 25 جنيها".





وبينت التحريات أن بائع الشاي تعدي على الشاب بسلاح أبيض "مطواه"، مما دفع الشاب إلى إلقاء نفسه من القطار، وسقط بالقرب من شريط السكة الحديد، وعثر عليه أهالي المدينة، مصاب بجرح بالرقبة.





وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة على شاب مصاب بطعنة بالرقبة، ملقى بالقرب من شريط السكة الحديد، بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على شاب مصاب، بطعنة بالرقبة، بالقرب من شريط السكة الحديد، بنطاق القسم.





وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث القسم، ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وعُثر على الشاب مصاب بجرح سطحي بالرقبة، وجري نقله بواسطة سيارة إسعاف، إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.





وفور تحسن حالته الصحية بعد عمل الإسعافات له، استمع العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة إلى أقواله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر مدير أمن الجيزة، بالواقعة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.





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كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن المتهم بقتل صديقه العشريني العمر، وإلقاء جثته من منزله، بمنطقة الجيزة، هرب إلى محافظة القاهرة، بعد تنفيذ جريمته، وتمكنت القوات من القبض عليه، لدي التوصل إلى مكان هروبه.





وأضافت التحريات إلى أن ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، عثروا على المجني عليه، مقيد، ومغطي وجهه، ومصاب بطعنات متفرقة بجسده، إحداهم بمنطقة حساسة.





بداية الواقعة تعود إلى حوالي شهر مضى، عندما وقعت مشاجرة بين "رامي" (عامل)، وزوجته، انتهت بتركها منزل الزوجية، وطوال هذه المدة كان يمكث بشقته في أحد العقارات، بمنطقة الجيزة، ويتردد عليه صديقه "سيد"، سائق "توك توك"، عشريني العمر، لرعايته، وتوفير متطلباته، رغم إصابته بـإعاقة في قدمه.





يوم الجريمة توجه سائق الـ"توك توك" العشريني العمر، إلى منزل صديقه لزيارته كعادته، لكنه لم يعلم أنها ستكون زيارته الأخيرة، وحال تواجد "سيد" بمنزل "رامي" وقعت بينهما مشادة كلامية ليتهم العامل صديقه، بأنه "بيعمله سحر عشان يبوظ له حياته"، ليرد صديقه: "عيب يا رامي اللي بتقوله ده"، واشتد الشجار بينهما ليكتم العامل أنفاس صديقه، ويخنقه مستغلا إعاقته، ثم يسدد طعنات متفرقة بجسمه إحداهم بمنطقة حساسة، ثم يلقي بعدها الجثة من منزله.





ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة سائق توك توك، عشريني العمر، مصاب بطعنات متفرقة بجسده، وملقاه بنطاق قسم شرطة الجيزة، غرب الجيزة، وتبين أن صديقه وراء قتله وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة لشاب عشريني العمر، بنطاق القسم.



