مستشفى قنا العام يعلن خروج أول حالة تعافى من فيروس كورونا

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احتفل مستشفى قنا العام، بتعافى وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحويل المستشفي إلي حجر صحى منذ ٤ أيام.



قدم مدير المستشفي العام هديه تذكارية" القرآن الكريم" لأول حالة تماثلت للشفاء، احتفاءًا بهذا الحدث، وإحداث نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفي لحجر صحى.



وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، احتفل المستشفي اليوم الخميس، بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا من الحالات المحولة للمستشقى منذ ١٠ أيام استعدادا لتحويلها لمستشفى حجر لاستكمال العلاج وبعد تحويل مستشفي قنا العام لحجر صحى منذ ٤ أيام تم استكمال العلاج بها وتم ظهور عينتين سلبيتين للحالة بعد العلاج.



وأضاف الديب، بأن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبي وإصرارهم على إحداث نتائج إيجابية من بداية تحويل المستشفى إلي حجر صحى.



وأشار الديب، إلى أن قسم الباطنة بالتعاون مع بقية الأقسام، بذل مجهود مشكور مع حالات كورونا التى تم تحويلها للمستشفي وهو ما ساهم فى إحداث نتائج سريعة.



كان عبدالرؤوف ربيع عبدالله ٤٢ عام، مقيم من مركز قوص، عانى من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفي قوص إلى المستشفى العام للعلاج من فيروس كورونا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.



من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.



وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.



وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.