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فيروس كورونا يقتحم المجال الإعلامي ويصيب مذيع آخر

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:10 م
حسام حداد
حسام حداد
روان هيثم
خضع الإعلامي حسام حداد، لبعض من الفحوصات الطبية للإطمئنان على حالته الصحية بعد مرضه الشديد وإجراءه لمسحة طبية للتأكد من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب حسام حداد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات قائلاً: "يوم التلات اللى فات عملت مسحة كورونا، والنتيجة النهادرة الخميس طلعت إيجابية الأعراض اللى عندي بسيطة لحد دلوقتي، بطمنكم عليا وإن شاء الله بعد تمام التعافي أرجع أقابلكم تاني في الحياة اليوم زي ما اتعودنا".

وتوالت عليه العديد من التعليقات متمنيين له الشفاء العاجل وأن تنتهي أزمة هذا الوباء بخير وسلام.

يذكر أن حسام حداد تخرج من كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، ولكنه اتجه إلى الاعلام ومارس هوايته وعمل كمذيع في العديد من البرامج التليفزيونية.

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