عاجل .. الموت يفجع عزيز الشافعى





يذكر أن المطرب والملحن المصري عزيز الشافعي استعان بأغنية شهيرة للموسيقار سيد درويش وهي "شد الحزام على وسطك"، مع تغيير كلماتها إلى "شد اللحاف على جسمك" والإبقاء على لحنها.



