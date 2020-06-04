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عاجل .. الموت يفجع عزيز الشافعى
الخميس 04/يونيو/2020 - 10:09 م
ولاء عبد الناصر
توفي مساء اليوم شقيق والدة المؤلف والملحن عزيز الشافعى، ونشر الشافعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة خاله.
وعلق الشافعي على خبر وفاة خاله قائلا: "ربنا يرحمك يا خال شبرا ، و يحسن إليك و يغفر لك و يتقبل منك صالح الأعمال"
نبذة عن عزيز الشافعى:
وعلق الشافعي على خبر وفاة خاله قائلا: "ربنا يرحمك يا خال شبرا ، و يحسن إليك و يغفر لك و يتقبل منك صالح الأعمال"
نبذة عن عزيز الشافعى:
يذكر أن المطرب والملحن المصري عزيز الشافعي استعان بأغنية شهيرة للموسيقار سيد درويش وهي "شد الحزام على وسطك"، مع تغيير كلماتها إلى "شد اللحاف على جسمك" والإبقاء على لحنها.
وقدم الشافعي لحن سيد درويش بكلمات جديدة تناسب أزمة كورونا وتشجع المواطنين على البقاء في المنازل لتفادي خطر الإصابة، ونشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ثم انهالت عليه تعليقات المتابعين التي أشادت بمحتوى الفكرة.