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ولاية برلين تصدر قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات
أصدر برلمان ولاية برلين الألمانية كأول ولاية اتحادية في البلاد، اليوم الخميس، قانونا لمكافحة التمييز على أراضيها. 

وقرر مجلس الشيوخ في برلين، الخميس، القانون الجديد الذي من شأنه حماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3.8 مليون نسمة من التمييز الذي قد تمارسه السلطات بحقهم.

ويتيح القانون الألماني الفرصة للمتضررين بمطالبة سلطات الولاية بتعويضات عن الضرر إذا توفرت الأدلة على ذلك.

صوت لصالح القانون 86 عضوا من أعضاء برلمان ولاية برلين البالغ عددهم 143 بينما عارضه 57 عضوا.

يعتبر قانون مكافحة التمييز داخل ولاية برلين الذي طرحه ديرك بيهرنت عضو مجلس الشيوخ من حزب الخضر، مثيرا للجدل.

وقد أوصى الحزب المسيحي الديمقراطي في برلين وكذلك ممثلية اتحاد الموظفين في برلين أعضاءهما أمس الأربعاء بالتصويت برفض هذا القانون.

ويخشى معارضو القانون مثل رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية كاي فيجنر من أن يتعرض المسؤولون عن إنجاز الخدمات العامة بالولاية إلى اتهامات بالتمييز.

وتشير نقطة انتقاد أخرى للقانون إلى إمكانية استخدامه كعبء إضافي في المستقبل كمطالبة أفراد الشرطة مثلا بأن يثبتوا أن الاتهامات بالتمييز الموجهة إليهم باطلة.

ورفضت إدارة الشؤون القضائية بالبرلمان هذه الانتقادات.




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الكلمات المفتاحية

ولاية مكافحة قانون برلين المعار التمييز

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