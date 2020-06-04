Advertisements

عمدة قرية الملاحة بالأقصر: توزيع 700 كرتونة مواد غذائية على العمالة اليومية

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
وجه العمدة معتمد أحمد طايع، بقرية الملاحة بمحافظة الأقصر، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم والمسئولين بالمحافظة على مجهوداتهم المبذولة بالقرية وتوفير الدعم اللازم من معونات فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "العمدة طايع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، والمذاع على قناة "المحور"، مساء اليوم الخميس، أن أبناء القرية يتبعون الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وعدم التكدس والازدحام واتخاذ التباعد بين بعضهم البعض؛ خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأوضح أن كل المساعدات التى جاءت للقرية من كراتين للمواد الغذائية والتى تصل إلى 700 كرتونة تم توزيعها بشكل حضارى؛ وخاصة للعمالة اليومية والتى تجلس فى المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا مع اتباع إرشادات وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى الآن.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.

وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.

وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

    

وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

ولفت إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 29767 حالة من ضمنهم 7756 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1126 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، ب.الإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظ الاقصر الصحة العالمية الاقصر اخبار

أخبار تهمك

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 13 ساعة

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

منذ أقل من نصف ساعة

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

"أنتوا اتحسدتوا".. هكذا علق الجمهور على مشاجرة شيرين وزوجها حسام حبيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. "الصحة" تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا

26 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

مستقبل وطن بالبحر الأحمر يوزع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية (صور)

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 وفاة

1000 حالة وفاة .. مصر تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا

مصر تواصل انخفاض المعدلات اليومية في إصابات كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

عاجل .. أول رد من حسام حبيب علي خبر انفصاله من شيرين عبد الوهاب

10:24 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين