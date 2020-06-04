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شاهد.. أول تعليق من أحمد سعد على خلاف شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تداول نشطاء المواقع التواصل خبر بضرب كلا من الطرفين شيرين عبد الوهاب، وحسام حبيب، لبعضهما البعض، وأن شيرين استعانت بالمطرب أحمد سعد لإنقاذها.


وكشف أحمد سعد، حقيقة استعانت شيرين، به في إحدى التصريحات الصحفية قائلاً: "هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين لا يمكنني التعليق عليه سواءاً بالإيجاب أو النفي، مؤكداً أنه لا يحب أن يتم اعتباره طرفاً في أي نزاع لا يخصه".



وطلب سعد من الصحافة بشكل عام احترام خصوصيات نجوم الفن، مضيفاً إنه لو كان طرفاً بالفعل لذكر كل تفاصيل الواقعة - إن صحت، ولم ينفي عن وجود الخلاف بين شيرين وحسام.

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