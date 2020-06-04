السيطرة على حريق بمستشفى دار الشفاء بالعباسية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية، من إطفاء حريق محدود نشب بغرفة تستغل كمخزن بالدور الأرضى بمستشفى دار الشفاء بشارع رمسيس.





وتلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة بنشوب الحريق، مؤكدة أن عملية الاطفاء تمت دون إصابات ولا يوجد تأثير على المبنى أو الخدمة الطبية المقدمة فيه.



