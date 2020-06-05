7 محظورات ابتعد عنها قبل الحجز في الإسكان الاجتماعي

اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وعلى مدار شهر تقريبًا تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري وذلك في 10 محافظات وهي:" الفيوم، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، أسيوط، وبنى سويف، ومطروح".





7 محظورات ابتعد عنها

وترصد بوابة " الفجر" محظورات الحجز بالإسكان الاجتماعي، كما أوضحتها مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في النقاط التالية:





1- واحدة من أهم المحظورات للحجز بالإسكان الاجتماعي، هي أن يشتري المتقدم الوحدة السكنية نقدًا وعدم التزامه بالتعاقد والسداد عن طريق نظام التمويل العقاري، الذي تصل مدته إلى 20 عامًا حيث يُشترط على المتقدم أن يكون من أصحاب الدخل المنخفض بحيث لا يكون دخله السنوي من كل المصادر التي يتحصل على دخله منها أكثر من 68400 جنيه سنويًا للأسرة، أي يكون دخله كل شهر حوالي 5700 جنيه، وألا يكون دخل الأعزب في السنة أكثر من 50400 جنيه أي شهرياَ حوالي 4200 جنيه.





و يجب أن يرفق المتقدم مستندات الدخل الصافي له عندما يتقدم بحجز الوحدة السكنية على البوابة الإلكترونية وفي حالة عدم تقديمه على الفور يتم رفض طلبه، ولابد أن تشتمل المستندات على شيئين الأول إثبات صافي الدخل للمتقدم، والثاني الحد الأدنى لصافي دخله في الشهر حتى يتم التعاقد والسداد عن طريق نظام التمويل العقاري وهو 1300 جنيه في الشهر.





2- يعتبر الأمر الثاني المحظور، هو حجز أكثر من وحدة سكنية وذلك في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وذلك على المتقدم أو أسرته "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر".





3- على المتقدم أو الأسرة " زوج، زوجة، أولاد قصر" ألا يكون قد خُصص له سابقًا وحدة أو أرض سكنية بصرف النظر عن نوعها، سواء كانت بالمدن الجديدة أو المحافظات أو كانت في ملكه أو قام بالتنازل عنها للغير أو تم التنازل عنها للمتقدم أو الأسرة من الغير.





4- ومن المحظورات أن يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج، الزوجة، الأولاد القصر" مستفيدًا بقرض تعاوني أو مدعوما من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة من الجهات العامة والتي أمددته بدعم لكي يحصل على وحدة سكنية، أو كان المتقدم يمتلك مسكنًا أو ورثه بالإرث الشرعي.





5- وأيضًا من أهم المحظورات لحجز وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي ألا يكون المتقدم من أبناء المحافظة وقد تقدم لحجز وحدة سكنية بها وكذلك في حالة عدم إقامته بالمحافظة أو عدم عمله بها أو بمدينة من المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات التي تجاورها حيث تعتبر وزارة الإسكان الأولوية للعاملين أو المقيمين في نفس المحافظة.





6- عدم اتخاذ المنتفع للوحدة السكنية سكنًا له ولأسرته بشكل مستمر لمدة 7 سنوات.





7- من أهم المحظورات التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع تصرف أو نوع تعامل وذلك قبل أن تمر عليها 7 سنوات وذلك من تاريخ الاستلام أو الحصول على الموافقة على التعاملات فيها من مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي.





ومن يرتكب هذه المحظورات يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ودفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين ويحكم عليه برد الوحدة السكنية الذي انتفع بها والدعم الممنوح " المباشر وغير المباشر"، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق الخاصة بهذا الشأن.



