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الجزائر تعلن رفع الحظر تدريجيا بدءا من يوم 14 يونيو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت الحكومة الجزائرية، مساء اليوم الخميس، بدء رفع الحظر تدريجيا بدءا من يوم 14 يونيو.

وأشارت الحكومة الجزائرية، إلى أنه سيتم استئناف النشاطات الاقتصادية والتجارية على مرحلتين بدءا من 7 يونيو.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الإثنين، تسجيل 119 حالة إصابة و 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.


وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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لا يزال رفع تدريجيا الصحة العالمية الحظر الجزائر 14 يونيو

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