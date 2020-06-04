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ميلان يزف بشرى سارة لجماهير بشأن إبراهيموفيتش

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
زف نادي ميلان الإيطالي بشرى سارة إلى جماهيره العريضة حول العالم، بشأن الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا نجم الفريق، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وقال الروسونيري في بيانًا أصدره اليوم الخميس دون الكشف عن تفاصيل ”خضع إبراهيموفيتش لفحص عقب إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليمنى. هو يتعافى جيداً ودون أية مضاعفات ومن المتوقع أن يخضع لفحص جديد في غضون عشرة أيام“. 

وأنعش اللاعب السويدي البالغ من العمر 38 عاماً حظوظ ميلان منذ الانضمام للنادي الإيطالي لفترة ثانية في يناير/كانون الثاني لكنه خرج مُصاباً من التدريب الشهر الماضي. 

وستكون أول مباراة لميلان بعد التوقف جراء جائحة كورونا إياب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا أمام يوفنتوس في 12 أو 13 يونيو/حزيران، كما سيخوض أولى مبارياته في الدوري في ضيافة ليتشي في 22 يونيو.

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يوفنتوس ميلان إبراهيموفيتش

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