ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي





تمكن نادي الزمالك من انهاء الاتفاق مع صفقة مفاجأة في الساعات القليلة الماضية لينضم إلى الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان الزمالك قد أظهر اهتمام كبير منذ فترة بالتعاقد مع محمد عبد العاطي نجم وسط نادي وادي دجلة في الصيف القادم، والذي قدم مستويات مميزة رفقة دجلة خلال المواسم الماضية.





وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك استطاع الحصول على توقيع محمد عبد العاطي بالفعل ويتبقى فقط انهاء الاتفاق مع نادي وادي دجلة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي.





وكانت التقارير أشارت إلى أن محمد عبد العاطي يفضل الانتقال إلى القلعة البيضاء منذ فترة طويلة ولكن كانت المفاوضات تتوقف بشكل مفاجئ.



يذكر أن نادي الزمالك كان يواجه منافسة قوية من غريمه التقليدي النادي الأهلي على التعاقد مع عبد العاطي في الصيف القادم ولكن تمكن الأبيض من انهاء الصفقة.



