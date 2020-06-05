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"فيديوجراف".. "السياحة والآثار" تعلن افتتاح 7 متاحف وتوجيهات مهمة للوزير

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
إعداد: حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار افتتاح سبعة متحف خلال الفترة المقبلة وهي:   
المتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

المتحف الأثري للعاصمة الإدارية الجديدة.

متحف قصر البارون إمبان في مصر الجديدة.

متحف مطار القاهرة.

متحف المركبات الملكية في بولاق.

متحف آثار محافظة كفر الشيخ.

متحف آثار مدينة شرم الشيخ.

كما أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار توجيهات مهمة تتلخص في التالي: 
-الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات الأثرية.
  
- الاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين.

- الافتتاح وفقًا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة.

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متحف خالد العناني بوابة الفجر الفجر السياحة والآثار افتتاحات اثرية

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