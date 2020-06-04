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عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفى اليوم الفنان محمود الشوربجي، عن عمر ناهز الـ67 عام، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة، وكان "الشوربجي"، قد قدم رحالة فنية طويلة.

وشارك محمود الشوربجي، في السباق الرمضاني الماضي منخلال مسلسل "الفتوة"، و"اللعبة"، "يا أنا يا جدو"، "اتنين في الصندوق".

وقدم محمود الشوربجي عدد كبير من الأعمال الفنية من بدايته في عالم الفن منها، "العراف"، "العقرب"،"هوجان"، "بنت اسمها ذات".

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