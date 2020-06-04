Advertisements

نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:17 م
بوابة الفجر
محمد الحسينى


قرابة أكثر من شهرين ونصف مرت على توقف النشاط الكروى والرياضى بمصر نتيجة تسبب إنتشار فيروس كورونا، في توقف الحياه، حيث تأثر النشاط الرياضي، بتلك الازمة الراهنة، التي دفعت عديد من اللاعبين، للبحث عن لقمة الغيش في مهن أخرى خلاف كرة القدم، من أجل الإنفاق على أسرهم ، خاصة فى ظل توقف بعض الأندية على صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة لعدم وضوح القرار الرسمى فيما يخص استكمال الموسم الحالى أو إلغاؤه .

شهدت أندية بنى سويف بالقسمين الثاني والثالث، منافسة قوية لفرقها على الصعود خاصة بنى سويف الرياضى الطامح للصعود للدورى الممتاز أو سمسطا الرياضى الطامح للصعود للقسم الثانى أو اهناسيا الذى نجح تصدر القسم الرابع وضمان الصعود قبل توقف النشاط، تمتلئ المحافظة بالعديد من النماذج المشرفة التى باتت تمثل تقدير واعجاب لدى الجميع .

ورصد "الفجر الرياضي" ما يقوم به عدد من لاعبي محافظة بني سويف، من أعمال لسد حاجاتهم اليوميه، والتغلب على تلك الجائحة.

رمضان مندوه ، مدرب حراس مرمى الفشن لم ينتظر قرار اتحاد الكرة المصرى باستكمال الموسم الكروى أو إلغاؤه ، وحرص خلال الفترة الماضية على العمل باكثر من مهنة ياتى بمقدمتها العمل بمهنة ( صانع الكنافة والقطايف ) خاصة بشهر رمضان الماضى وذلك لمواجهة ظروف الحياة التى تواجه العديد من المدربين واللاعبين بالاقسام المختلفة .

ولم يختلف الحال كثيرا مع أحمد مصطفى حارس مرمى الفشن والذى يعمل بمهنة ( عامل لحام ) بإحدى ورش الحداده بإحدى المناطق الصناعية بمدينة سويف وذلك للإنفاق على أسرته .

فيما يعمل أحمد محمد عبد الرحيم ' الحضري ' حارس مرمى ناصر بنى سويف بالقسم الثالث ( نجار ) باحدى الورش بقريته ببنى سويف .

الحضري من مواليد 1997 جاءت بدايته بصفوف ناشئين الانتاج الحربي ثم بني سويف الرياضى ثم مركز ناصر وعمل سابقا بمحل لبيع الملابس الرياضية .

محمد رجب ' سفروت ' لاعب مركز ناصر بنى سويف لم ينتظر كثيرا لاستكمال النشاط الكروى وخلال الفترة الماضية نجح فى العمل ' نقاش ' لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد الاقتصادية .

فيما يعمل حسام حسن ، لاعب سمسطا بإحدى محلات البقالة، ولم ينتظر لاعب بنى سويف وسوهاج واسمنت أسيوط كثيرا وفضّل العمل بمدينة بنى سويف على الراحة بالمنزل .

نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط
نقاش ولحام ونجار وصانع كنافة.. مهن لاعبي فرق بنى سويف لمواجهة توقف النشاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا توقف النشاط بني سويف

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

منذ ساعة

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 13 ساعة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"أنتوا اتحسدتوا".. هكذا علق الجمهور على مشاجرة شيرين وزوجها حسام حبيب

منذ أقل من ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. آنباء عن انفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

منذ ساعة و 17 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ساعة و 23 دقيقة

موضوعات متعلقة

بنى سويف يؤدى مران خفيف ويواجه سمسطا وديا

بنى سويف يهزم سمسطا بسباعية ودياً

الواسطى ينفرد بصدارة القسم الثالث وسمسطا يفوز على غارب

سمسطا يفوز على "ببا" وطامية يزحف للمقدمة بالقسم الثالث

حصاد الجولة الثامنة من المجموعة الرابعة بالقسم الثالث

مواجهات نارية بالجولة 11 بالقسم الرابع ببنى سويف

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 م

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر ناهز الـ67 عام

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

06:08 م

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يخطف صفقة مثيرة من الأهلي

09:30 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين