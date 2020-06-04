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'الوطنية للصحافة' تتكفل بتكاليف عزل وفحوصات المصابين بكورونا في المؤسسات القومية

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:04 م
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للصحافة
ميسون أبو الحسن
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن تكفلها بكافة تكاليف العزل ودفع الفاتورة بالكامل في المستشفيات، للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تتكفل بإجراء الكشوف والفحوصات والأشعة المقطعية والفحوصات الأخرى، وذلك لجميع الحالات التي تم تحويلها للمستشفيات، من العاملين في المؤسسات الصحفية القومية "صحفيين، عمال، إداريين"، وذلك على حساب الهيئة، بالإضافة إلى متابعتهم المستمرة.

وأضافت الهيئة في بيانها، إنها شكلت لجنة لإدارة أزمة تعمل طوال الأربع وعشرين ساعة، وتتواصل مع رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء الأزمة بالمؤسسات، وتصدر تقارير يومية لمتابعة الحالات.

وأكدت الهيئة أن المؤسسات قامت أمس واليوم، بشراء المستلزمات الخاصة بالتعقيم والتطهير، من الدعم المقدم من الهيئة، وقيمته 100 ألف جنيه لكل مؤسسة، وتم تطهير مؤسسات دار الهلال، ودار التحرير، وروزاليوسف، ودار المعارف، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والأهرام، وأخبار اليوم، والشركة القومية للتوزيع، ويتم التطهير للمرة الثانية خلال أيام.

وكانت قد شكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

- عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف
- مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط
- محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم
- محمد الهواري لمتابعة دار التحرير
- شارل المصري  لمتابعة الأهرام
- سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

- محمد حسن "الأهرام"
- طاهر قابيل "الأخبار"
- عبدالرازق توفيق "دار التحرير"
- أحمد باشا "روزاليوسف"
- عاطف عبدالغني "دار المعارف"
- أحمد أيوب "دار الهلال"
- إبراهيم نوفل "الشركة القومية للتوزيع"

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