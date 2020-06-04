برلمانية: لا نية لدى الحكومة لتأجيل امتحانات الثانوية العامة

قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه ليس هناك نيه لتأجيل امتحانات الثانوية العامة، أو سنوات التخرج في الجامعات، مؤكدة أن هذا الوقت الحالي أفضل من القادم، لأننا لا نعلم ماذا سيحدث بعد من تطورات فيروس كورونا.





وأكدت "نصر"، أن الحكومة كشفت خطتها للجنة التعليم بالبرلمان، وكيفية الاستعدادات في المدارس في ظل أزمة كورونا، وطرق تأمين الفصول والطلاب لعدم تعرضهم للفيروس، مشيرة إلى أن هناك تخوف شديد من أولياء الأمور، بسبب فيروس كورونا، مطمئنة الطلاب وأولياء الأمور بأنه لا داعي للقلق، ولكن يجب علينا فقط الإلتزام بالاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لعدم التعرض للإصابة.





وتابعت: يجب على أولياء الأمور أن يوعوا أبنائهم بالاجراءات الاحترازية الوقاية وأن يستمروا في غسل أيديهم وعدم وضعها على الفم أو الأنف أو العين، والبعد عن التجمعات.





أما عن طلاب السنوات الأخيرة بالجامعات، أكدت النائبة على إجراء الامتحانات في موعدها، لأن هذا العام يبنى عليها مستقبل الطالب سواء في تعيين الاوائل أو الأولوية في فرص العمل، لذلك سيتم إجراء الامتحانات في موعدها المحدد، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تركيب بوابات تعقيم، وإجراء الامتحانات في قاعات كبيره، واستخدام الكمامات وغيرها من إجراءات، فلا داعي للخوف أو القلق على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



