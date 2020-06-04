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قفزة في أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:04 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع خسائر قوية للدولار وسط مكاسب حادة لليورو بعد أن أعلن المركزي الأوروبي تعزيز برنامج شراء الأصول الطارئ إلى 1.35 تريليون يورو.

فيما كشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة إلى 43 مليون طلب في 11 أسبوعاً.

كما ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بعكس التوقعات مع تراجع الصادرات بنحو 20 بالمائة.

وتأتي مكاسب المعدن النفيس بعد أن سجل بالأمس أكبر وتيرة انخفاض يومي منذ 30 أبريل الماضي، مع إشارات الانتعاش الاقتصادي وعلامات الخروج من ضربة فيروس كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنحو 1.3 بالمائة أو ما يعادل 22.60 دولار إلى مستوى 1727.40 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.1 بالمائة إلى 1718.84 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 96.680.

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العقود الاجلة التسليم الفوري الانتعاش الاقتصادي أسعار الذهب 718

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