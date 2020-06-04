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حسام عاشور يدرس التراجع عن الاعتزال

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:00 م
حسام عاشور
حسام عاشور
محمد جمال

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب بإلغاء توصياته السابقة بمنح العديد من الاستثناءات لقائد الفريق الأول لكرة القدم حسام عاشور، وذلك بعد تصريحات اللاعب الأخيرة.

وبعد ذلك القرار الذى إتخذه مجلس إدارة النادى الأهلى يدرس حسام عاشور التراجع عن الاعتزال ودراسة كافة العروض التي يتلقاها من أجل خوض تجربة جديدة خاصة بعد إنتهاء مسيرته مع النادي الأهلي.

وكشفت تقارير صحفية أن اللاعب قد تلقي عرض مغري خلال الساعات بعد قرار مجلس إدارة النادى الأهلى مما يجعل اللاعب يدرس خوض موسميين احرين فى الملاعب خارج القلعة الحمراء.

ويذكر أن العلاقة ساءت بين النادي الأهلي وحسام عاشور بسبب خروج اللاعب في فيديوهات مؤخرًا يتحدث فيها عن تأخير القلعة الحمراء مهرجان إعتزاله.

وفي سياق آخر، تقدمت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد قناة الزمالك، واصفًا إياها بأنها خالفت كل الأعراف ومواثيق وضوابط العمل الإعلامي.

وقالت الشكوى التي تقدمت بها إدارة النادي الأهلى للمجلس، إن شاشاتها تناولت سب وقذف وخوض في الأعراض، واتهامات باطلة على لسان رئيس نادي الزمالك، الذي يستمر في نهجه لإثارة الفتنة وإشعال نار التعصب بين الجماهير.

وتضمنت الشكوى أيضًا، الهجوم والتطاول غير المبرر من رئيس نادي الزمالك، وما وصفته بـ"الأكاذيب" التي ساقها طعنًا في الذمة المالية لمسؤولي النادي الأهلي دون سند أو دليل.


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