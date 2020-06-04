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بعد طول انتظار.. جوزيف عطية يطرح "خط أحمر"

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
لمياء علي
أطلق الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​، أغنيته المنتظرة "​خط أحمر​"، وذلك على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب، ولاقت الأغنية تفاعلًا واسعًا ورواجا كبيرا بين صفوف الجمهور.

الأغنية من كلمات فراس الحبيب وألحان بسام مهدي وتوزيع عمر صباغ.

وكان جوزيف عطية، قد أوضح في حديث خاص للفجر الفني أنه سعيد بأغنية خط أحمر كثيرًا ويقدم فيها شيئًا مختلفًا، قائلًا: الجديد الذي أقدمه من خلال أغنية خط أحمر أنني أغنيها باللهجة الخليجية وسعيد جدًا بهذا العمل، وبعيدًا عن كل التجديد بها فهي تشبهني كثيرًا، وتشبه أغنياتي وهي مزيج بين الرومانسي والراقص.

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