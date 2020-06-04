Advertisements

اشتباه وإصابة 8 حالات جديدة بـ'كورونا' في المؤسسات الصحفية القومية

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:55 م
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
أصدرت لجنة إدارة الأزمة التي شكلتها الهيئة الوطنية للصحافة، منذ قليل، بيانها اليومي، حول تطورات فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيانها، إن ذلك يأتي في ضوء الجهود المبذولة التي تقوم بها الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون مع لجان إدارة الأزمة بالمؤسسات الصحفية القومية، لمتابعة حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد للعاملين بها، وتوفير الرعاية الطبية العاجلة للحالات المستحقة.

وأعلنت اللجنة عن اشتباه وإصابة ٨ زملاء من العاملين في مؤسسات وكالة أنباء الشرق الأوسط والأهرام والشركة القومية للتوزيع وروزاليوسف وأخبار اليوم ودار المعارف، وتم تحويلهم جميعًا إلى المستشفيات وإجراء الفحص الطبي عليهم.

وأكدت اللجنة عزل حالتين منهم في المستشفى بعد ثبوت احتياجهما لرعاية طبية متقدمة وفقًا للفحص الطبي، وعزل حالتين آخرتين بالمنزل، مع منحهما بروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة، وتعريفهما بقواعد بروتوكول العزل المنزلي.

وأوضحت أن بقية الحالات تم تحويلهم إلى المستشفيات تحت الفحص والمتابعة، لتحديد احتياجاتهما، والتأكد من ثبوت الإصابة أو عدمها، وجاري التنسيق لتوفير ما يلزم.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة، برئاسة رئيس الهيئة الكاتب الصحفي كرم جبر، وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي:

- عبدالله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف
- مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط
- محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم
- محمد الهواري لمتابعة دار التحرير
- شارل المصري  لمتابعة الأهرام
- سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف

وأكدت الهيئة في بيان لها، أن المؤسسات الصحفية القومية، بدأت على الفور في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي، ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة، وذلك لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى، وهم على النحو التالي:

- محمد حسن "الأهرام"
- طاهر قابيل "الأخبار"
- عبدالرازق توفيق "دار التحرير"
- أحمد باشا "روزاليوسف"
- عاطف عبدالغني "دار المعارف"
- أحمد أيوب "دار الهلال"
- إبراهيم نوفل "الشركة القومية للتوزيع"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بروتوكول العلاج الوطنية للصحافة الفجر إصابة صحفيين بكورونا

أخبار تهمك

عاجل.. قرار جمهورى مهم للرئيس السيسى

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تنصح بتناوله يوميا.. تعرف على فوائد فيتامين "لاكتوفيرين"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأرقام.. أسباب تراجع إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يُحدد بديل «فتحي» ويطالب الأهلي بالتعاقد معه

منذ ساعتين و 53 دقيقة

كلوب يوجه رسالة إلى محمد صلاح

منذ ساعتين

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. أول نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما"

منذ حوالي 9 ساعات

تحرك جديد من الصحة العالمية بشأن عقار لفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ارتفاع تاريخي لأسعار الذهب في مصر مع الزيادة العالمية وصعود سعر الدولار

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي: كورونا أثبت حاجة العالم للتضامن للحد من انتشاره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ننشر "مستند" يكشف عن إجمالي تبرعات تركي آل الشيخ لـ"الأهلي"

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

خالد الجندي: "مفيش حاجة اسمها غشاء بكارة للبنت"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر كشوف أسماء المرشحين بانتخابات عموميات ومجالس إدارات الصحف القومية

"الوطنية للصحافة" تشدد على مواعيد الصمت الانتخابي

'الوطنية للصحافة: إجراءات احترازية مشددة في المؤسسات القومية ضد 'كورونا'

مرور مفاجئ وتشكيل لجان للأزمات.. 'الوطنية للصحافة' تشدد إجراءاتها في مواجهة كورونا

بعد ظهور 4 إصابات بكورونا.. تعقيم 'دار الهلال' وشارع المبتديان (صور وفيديو)

'الوطنية للصحافة' توقع بروتوكولات طبية لعلاج مصابي كورونا بالمؤسسات القومية

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1152 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و38 حالة وفاة

09:00 م

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

06:02 م

عاجل.. السيسي يحسم موقف مصر من تجارب ولقاحات كورونا

05:30 م

طارق يحيي يوجه رسالة نارية لمدرب الزمالك السابق بعد إشادته بمجلس الأهلي

07:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين