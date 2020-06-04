عمدة واشنطن تطالب بمغادرة الجنود القادمين من الخارج

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، مورييل بوزير، اليوم الخميس من الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى الانسحاب من العاصمة.





وقالت بوزير في حديثها للصحفيين: "نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن".

وكانت بوزير أعلنت أمس الأربعاء عن تمديد نظام حظر التجول في المدينة ليوم إضافي في ظل استمرار الاحتجاجات التي أثارها مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد.

وتشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن إثر مقتل فلويد خلال القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس في 25 مايو.





وأعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، عن افتتاح مراكز للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ستكون متاحة لجميع من يشاركون في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وقال كومو في حديثه للصحفيين اليوم، إنه يجب على المحتجين ألا يغفلوا عن حقيقة أنهم عرضوا أنفسهم للإصابة بالفيروس، مضيفا أن المحتجين قد يكونون سببا في ارتفاع عدد الإصابات مستقبلا.



